Le couple royal a rendu hommage aux sinistrés à Verviers

En cette journée de deuil national, le Roi, la Reine, le Premier-Ministre Alexander De Croo, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, les ministres-présidents de Wallonie Elio Di Rupo et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, mais aussi le gouverneur de la Province de Liège Hervé Jamar et plusieurs bourgmestres des communes sinistrées se sont rassemblés à la caserne de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau, à Verviers. L’occasion de saluer, sur le terrain, le travail effectué par toutes les équipes de secours belges et étrangères.

Après s’être entretenus avec les autorités politiques, les souverains ont échangé quelques mots avec des pompiers et des sinistrés. La Reine n’a pas hésité à s’accroupir pour écouter une petite fille d’Ensival, dont la maison et l’école ont été détruites. La cérémonie s’est poursuivie par la lecture d’un poème de Jean-Pierre Minguet. Un enfant a ensuite pris la parole pour expliquer ce qu’il a vu, même s’il n’a pas personnellement vécu les inondations.

Minute de silence

Comme partout dans le pays, une minute de silence a été observée pour rendre hommage aux victimes des inondations. A 12h00 précises, les sirènes des services de secours et d’intervention ont retenti à travers le pays, un moment suivi d’une minute de silence en hommage aux victimes des intempéries et inondations dévastatrices, qui ont coûté la vie à 31 personnes selon le dernier bilan officiel. Les drapeaux ont également été mis en berne.

La visite du couple royal s’est terminée par un bain de foule inattendu. Une centaine de citoyens s’étaient rassemblés devant la caserne des pompiers.