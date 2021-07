Le country hall de Liège déborde de dons suite aux inondations: «Nous sommes contraints de suspendre l’accueil»

« Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre implication généreuse. Toutefois, en raison de cette saturation temporaire et des conditions climatiques actuelles et pour les prochains jours, nous sommes contraints de suspendre l’accueil des dons sur ce site non pourvu d’un espace de déchargement couvert », explique-t-on.

Il est demandé d’orienter les dons vers des associations telles que l’asbl Terre ou des Ressourceries.

Le country-hall espère accueillir à nouveau des dons dès ce lundi 26 juillet. « Nous vous prions de bien vouloir prendre préalablement contact avec la cellule de coordination provinciale de la solidarité au 04/279 49 90 ou par email solidarite@provincedeliege.be de 9 à 17h ».