Le Comité de concertation prévu ce vendredi annulé

Annoncé d’abord le 25 mars, puis repoussé ensuite au vendredi 22 avril, le prochain comité de concertation devrait une nouvelle fois être reporté à plus tard.

« Il est toujours question d’un Codeco après les vacances de Pâques, mais la date du 22 n’a jamais été confirmée. Tous les agendas sont chargés, on tranchera ce mardi », confie une source gouvernementale à Sudinfo.

Un Codeco qui évaluera la situation sanitaire : peut-on envisager de lever les dernières mesures… Ou doit-on au contraire les renforcer, voire repasser en code orange ?

Si l’on se base sur les deux indicateurs qui influencent cette décision, l’occupation des soins intensifs (183 lits) nous place en code jaune (plus de 300 lits, c’est le code orange, plus de 500 le code rouge), mais les nouvelles hospitalisations (plus de 220 par jour) nous placent en… code rouge (moins de 65, c’est le code jaune, moins de 150, c’est le code orange).

Le code jaune pas menacé

Toutefois, « sur le plan épidémiologique, rien ne justifierait un changement du code jaune », indique l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) dans les colonnes de Sudinfo. « Le management hospitalier est sous contrôle, surtout aux soins intensifs », poursuit-il. « En fait, on se rend compte que ce Codeco vient trop tôt, alors qu'il n'y a rien de neuf sur la table. On n'a pas d'argument pour repasser en code orange ou réinstaurer un Covid Safe Ticket (CST). »

Le Codeco serait donc bien reporté à une date ultérieure, date qui devrait être connue cette semaine.