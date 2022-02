Le code jaune sera-t-il bientôt d’application en Belgique? On s’en rapproche

Les mesures sanitaires vont-elles encore être assouplies en Belgique ? C’est possible. Depuis vendredi, le code orange du baromètre corona est entré en application chez nous. Cela signifie qu’il n’y a plus d’heure de fermeture pour l’horeca et que la vie nocturne a pu (en partie) reprendre. Mais il n’est pas impossible que les mesures soient à nouveau assouplies prochainement. Pour passer au code jaune du baromètre, il faut moins de 65 nouvelles hospitalisations par jour et moins de 300 personnes en soins intensifs. Si nous n’y sommes pas encore, nous ne comptons plus que 338 patients en soins intensifs actuellement (-15 %) et 228 hospitalisations quotidiennes (-23 %).

Une tendance à la baisse donc qui incite à l’optimisme. Pour certains, nous pourrions même passer au code jaune dès le mois prochain. C’est notamment l’avis d’Yves Van Laethem qui s’est prononcé sur la question pour Sudinfo. « On pourrait passer au code jaune du baromètre début mars », a confirmé le virologue. Pour cela, les autorités pourraient prendre certaines libertés par rapport au baromètre corona comme elles l’avaient fait pour passer en code orange. Ce code orange nécessite en effet qu’il y ait entre 65 et 149 hospitalisations quotidiennes. Un chiffre inférieur à celui que nous avons encore aujourd’hui. Mais vu la tendance positive de ces dernières semaines, nos dirigeants n’avaient pas hésité à se distancer légèrement du baromètre pour assouplir certaines mesures.

Certains CST bientôt invalides

Concrètement, le code jaune signifierait la fin du Covid Safe Ticket. Une mesure pour laquelle ont déjà plaidé plusieurs experts ainsi que certains politiques qui ne souhaitent pas qu’il reste en vigueur « un jour de trop ». « Si l’on veut se servir quand même de cet instrument, il faut savoir si on le met en veille ou si on le supprime complètement. Mais il faut savoir alors que l’activation de cet instrument prend du temps », mettait cependant en garde la semaine dernière Perdro Falcon, le commissaire du gouvernement à la lutte contre le coronavirus, face les députés de la commission Santé de la Chambre

Quoi qu’il en soit, un éventuel passage en code jaune pourrait faire les affaires des personnes qui ne souhaitent pas recevoir leur dose de booster. Dès ce 1er mars, le CST des personnes qui ont été vaccinées avant le 1er octobre mais qui n’ont pas eu leur dose de rappel sera en effet supprimé.

Un comité de concertation pourrait avoir lieu prochainement pour discuter de la question.