Le caddie est-il toujours obligatoire dans les supermarchés ?

Rentrer dans un supermarché avec un caddie n’est désormais plus obligatoire. Le gouvernement a supprimé l’obligation depuis mai. Pourtant, nombreux clients ne sont pas au courant de la mesure. Cela s’explique notamment par le fait que certains magasins ont tardé à mettre la décision en œuvre, comme chez Colruyt, où l’obligation a été supprimée en juillet. « À partir de ce moment, nous avons à nouveau mis tous les paniers à la disposition des clients et ils peuvent également rentrer dans le magasin sans panier », a déclaré la porte-parole Patti Verdoodt, aux journalistes de la Gazet Van Antwerpen. Par contre, l’enseigne reste stricte en ce qui concerne la désinfection : « Il n’y a pas d’assouplissements pour désinfecter les soi-disant points de contact, nous gardons donc les colonnes de désinfection dans les magasins où les gens peuvent se désinfecter les mains et le chariot », explique le porte-parole.

«Nous n’avons pas communiqué à ce sujet»

Si certains on suivit la règle gouvernementale, en supprimant l’obligation de prendre un caddie à l’entrée du magasin, ils ne l’ont pourtant communiqué auprès de leur client, tel que l’explique le porte-parole Roel Dekelver, chez Delhaize : « C’est le cas depuis un moment, mais nous n’avons en effet pas communiqué explicitement à ce sujet ».

L’incompréhension face aux règles peut aussi se comprendre puisque certains magasins demandent encore d’utiliser un chariot pour y rentrer. « C’est toujours un bon moyen de garder ses distances, mais nous ne le rendons plus obligatoire », explique Dieter Snoeck, porte-parole d’Aldi. Les appareils qui comptent le nombre de clients ont également été supprimés entre-temps. « Vous verrez toujours ces appareils et écrans, mais l’appareil lui-même n’est plus allumé, il n’est plus nécessaire de compter le nombre de clients », déclare Dieter Snoeck.