Le bourgmestre de Maaseik raconte la découverte du corps de Conings: «ce n’était pas à moi de le découvrir»

« Je me suis douté que c’était un cadavre »

« J’étais le dernier du groupe et j’ai senti une forte odeur corporelle. Je me suis alors arrêté et j’ai regardé autour de moi. Je ne suis pas allé voir moi-même. À en juger par l’odeur, je me suis douté que c’était un cadavre en état de décomposition avancée. Ce n’était pas à moi de le découvrir, mais le corps semblait être près de l’endroit où nous sommes passés », a déclaré Johan Tollenaere à nos confrères de VTM.