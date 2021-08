Le beau geste d’Ikea Hognoul en faveur des sinistés après les inondations

La solidarité se poursuit en faveur des nombreux sinistrés des récentes inondations des 14 et 15 juillet derniers dans les vallées de l’Ourthe, de la Vesdre et de l’Amblève en province de Liège. « Dès le 15 juillet dernier, Ikea a offert des matelas à plusieurs associations pour les sinistrés », indique Sabrina Requejo, responsable communication pour Ikea Belgique, à Sudinfo.

Ensuite, Comeos, la fédération du commerce et des services, en partenariat avec la fédération des assurances, Assuralia, a lancé ce mercredi 4 août une vaste opération de solidarité appelée « commerce cares ». « Comeos a contacté les grandes enseignes pour savoir ce qu’elles pouvaient apporter comme aide aux sinistrés. Ikea a répondu positivement et propose 15 % de réduction aux sinistrés pour leurs futurs achats depuis le 4 août jusqu’au 3 septembre inclus », annonce Sabrina Requejo.

Plusieurs conditions

« Cette réduction est valable uniquement sur les meubles en stock, du lundi au vendredi de 10h à 20h et jusque 21h le vendredi, pas le samedi et pas pour le restaurant, le Bistro, la boutique suédoise ni pour le transport et les cartes-cadeaux », précise-t-elle.

Pour pouvoir bénéficier de ces réductions chez Ikea à Hognoul, les sinistrés devront présenter une attestation spéciale de leur assureur qui prouve leur statut ainsi que leur carte d’identité. « Il faut qu’il s’agisse d’achats privés réalisés par des particuliers sinistrés et pas par des sociétés. Il n’y a pas de limite maximum pour les achats », précise encore Sabrina Requejo.