Le 25 septembre, faites votre jogging avec Angèle pour la bonne cause

La cinquième édition de la course solidaire au profit des enfants atteints d’un cancer « Run To Kick » se tiendra le 25 septembre prochain à Bruxelles, indiquent les organisateurs lundi. Marraine de la fondation KickCancer, la chanteuse Angèle participera à la course.

L’objectif est de récolter un million d’euros afin de financer cinq projets de recherche. Avec l’apport de trois autres organisations philanthropiques européennes, KickCancer vise une levée de fonds de 4,75 millions d’euros.

Autre objectif : le nombre de participants. La fondation souhaite doubler le nombre de coureurs et coureuses, et atteindre un total de plus de 2.000 sportifs.

Trois parcours proposés

L’an dernier, près de 1.100 personnes avaient participé à la course solidaire, récoltant 725.000 euros.

Pour participer, il faut « sponsoriser » sa participation, à hauteur de 200 euros minimum par adulte et 100 euros pour les mineurs et les étudiants de moins de 25 ans. Des courses de deux, cinq et dix kilomètres sont proposées, au départ de l’Atomium.