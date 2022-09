À l’aube de ses 22 ans, Metro continue de se renouveler

Ce lundi 3 octobre, le journal gratuit Metro soufflera ses 22 bougies. Bien que la crise sanitaire ait entraîné des changements d’habitudes, les lecteurs de Metro sont restés fidèles à leur journal. Aujourd’hui, Metro est distribué à 150.000 exemplaires par jour à travers la Belgique.

Plus de rubriques thématiques et de dossiers approfondis

Metro reste un média national apprécié qui propose gratuitement une actualité et de l’infotainment de qualité. Fort de sa réussite au cours des 22 dernières années, Metro continue de se renouveler.

Afin d’encore mieux répondre aux attentes de ses lecteurs, Metro renforce et fait évoluer son projet rédactionnel. En plus de ses rubriques récurrentes telles que, entre-autres, News, Geek, Sport et Extratime – Metro intégrera progressivement de plus en plus de rubriques thématiques et de dossiers approfondis (Young Graduates, Sustainability…).

De nouveaux rendez-vous fixes avec les lecteurs tels que On the move (infos sur la mobilité), En vrai (décryptage d’un sujet d’actualité), En bref (l’actualité en bref) ou encore WTF (actualités insolites) feront leur apparition.

Des nouveautés à venir

Metro adaptera son rythme de parution à partir du 3 octobre à une fréquence constante de trois parutions papier par semaine toute l’année, périodes de vacances comprises.

Le passage à trois parutions papier par semaine permettra à Metro de proposer des sujets qui correspondent aux intérêts des jeunes actifs urbains :

-> Lundi : Start, le guide carrière de Metro et Look up !, le dossier durabilité.

-> Mercredi : Culture, l’actualité des sorties cinéma, streaming, musique et autres.

-> Vendredi : Weekend, la rubrique lifestyle, urban life et self-care.

Tout en gardant une pleine attention au support papier, la priorité de l’équipe Metro est de poursuivre son développement digital. Le lancement d’un nouveau site internet début 2023 offrira une expérience digitale innovante et complémentaire au journal papier.