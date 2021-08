L’application CovidSafeBE se met à jour et rend la falsification des certificats plus difficile

Ce mardi matin, l’application CovidSafeBE a été mise à jour. Une nouvelle version qui devrait permettre une utilisation plus pratique, plus simple et plus sécurisée.

Une mise à jour a été annoncée mardi pour l’application CovidSafeBE, déjà utilisée par plus de quatre millions de personnes. Les nouvelles modifications, disponibles dès mardi, devraient permettre une utilisation plus pratique, plus simple et plus sécurisée.

Dans les nouveautés, il sera notamment possible de vérifier soi-même, pour chaque certificat, si l’on peut assister ou non à un événement. L’application permet déjà de télécharger, présenter et conserver un certificat Covid.

Le téléchargement des certificats pour les enfants sera plus facile

Autre modification notoire, le téléchargement des certificats pour les enfants sera plus facile, grâce au bouton « Recherche de nouveaux certificats ». Tous les certificats seront en effet regroupés, évitant ainsi de devoir les rechercher à nouveau.

Un filigrane mobile autour du code QR

Cette nouvelle version rendra la falsification des certificats plus difficile. Pour ce faire, une mise en page officielle incluant un filigrane mobile autour du QR Code a été créée. Les captures d’écran ou photos de l’application ne pourront désormais plus être acceptées au moment de scanner le certificat.

Enfin, la dernière mise à jour concerne les voyages en Europe. L’application propose dorénavant un lien menant au site des autorités fédérales (NDLR : info-coronavirus.be). L’utilisateur pourra alors y retrouver toutes les informations utiles sur les voyages : des codes couleurs par pays aux restrictions en vigueur dans chaque pays.

Mise en route le 16 juin, CovideSafeBE a déjà été téléchargée plus de quatre millions de fois. Selon le département digital du parlement flamand, plus de 19 millions de certificats ont déjà été demandés via l’application. Les certificats peuvent également être demandés par courrier via les centres de contact.