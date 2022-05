La Vivaldi s’accorde sur la réforme du statut d’artiste

Le gouvernement fédéral est parvenu mardi à un accord en intercabinets sur la réforme du statut d’artiste, rapporte Le Soir, mercredi. Le texte de loi et les deux arrêtés royaux devraient passer en première lecture ce vendredi en conseil des ministres.

Cette réforme, résultat d’un processus de concertation « Working in the Arts » avec le secteur culturel, comprend plusieurs éléments dont l’élargissement des bénéficiaires du statut. Les techniciens, pourront ainsi dorénavant également prétendre à ce statut.

Une nouvelle commission du travail des arts sera en outre créée pour statuer sur l’accès à cette reconnaissance d’artiste. Elle se composera de 18 membres, dont 50 % de représentants des travailleurs des arts et des représentants des institutions publiques de sécurité sociale (Onem, ONSS et Inasti), des organisations syndicales et patronales.

Les conditions d’accès au statut d’artiste seront également assouplies en termes de jours de travail requis (156 jours de travail sur 24 mois contre 312 jours sur 21 mois actuellement).