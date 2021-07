La vaccination obligatoire pour le personnel des soins de santé ?

Nouveau coup de pression sur le gouvernement, qui vient de recevoir un courrier des principales fédérations hospitalières du pays. Dans ce courrier, les fédérations demandent clairement que le gouvernement rende la vaccination obligatoire pour le personnel des institutions de soins de santé.

Nous l’écrivions ce mardi matin : la pression se fait de plus en plus forte sur le gouvernement pour qu’il prenne clairement position sur une possible vaccination obligatoire. En tout cas pour les personnels soignants, notamment des hôpitaux. Et aussi le personnel des maisons de repos.

Cela permettrait une offre de soins organisée de manière sûre et qualitative

Les différentes fédérations hospitalières ont ainsi écrit une lettre aux ministres Dermagne (Emploi) et Vandenbroucke (Santé), avec une demande très claire : « Les fédérations belges du secteur des soins de santé plaident pour une vaccination obligatoire du personnel des institutions de soins ; personnel qui fait aussi figure d’exemple pour la campagne de vaccination. Rendre la vaccination obligatoire permettra de garantir une offre de soins organisée de manière sûre et qualitative », écrivent les fédérations Gibbis, Santhea, Unessa et Zorgnet. « Nous sommes partisans de cette obligation afin de pouvoir continuer à garantir la continuité de nos services et à offrir des soins de qualité à la population. »

De son côté, Femarbel, l’une des fédérations de maisons de retraite de Wallonie et de Bruxelles, demande aussi instamment au gouvernement de se positionner en faveur d’une obligation pour tous les personnels amenés à être en contact avec les résidents des maisons de repos. Et cela le plus rapidement possible.

Selon nos informations, d’autres demandes parviennent régulièrement au gouvernement, allant toutes dans le même sens.

Un point sur la table ce vendredi

Le point de la vaccination obligatoire sera donc sur la table du Comité de concertation de ce vendredi. Par contre, avons-nous appris, l’idée d’un pass sanitaire pour se rendre au restaurant, par exemple, comme ça va être le cas en France, n’est pas à l’ordre du jour pour le moment en Belgique.