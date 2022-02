La tempête Franklin cause des dégâts en Belgique: voici quand elle quittera notre pays

Dimanche soir, des averses et des rafales de vent intenses ont touché la côte. La zone de pompiers de Westhoek travaille sans relâche depuis vendredi pour faire face aux nombreux rapports de dégâts causés par ces intempéries. Jusqu’à lundi, 11h00, 1.618 appels ont été enregistrés. Dimanche après-midi, la zone de secours Fluvia a reçu 137 appels supplémentaires en raison de la tempête Franklin.

À Petegem-aan-de-Leie, un village de la commune de Deinze en Flandre orientale, six maisons ont été déclarées inhabitables après que la tempête a détruit les toits de trois bâtiments, indique Sudinfo. « Un tourbillon a arraché le toit d’un immeuble à appartements comprenant quatre maisons et a atterri sur le toit de deux autres maisons », explique Jan Vermeulen, bourgmestre de Deinze.

L’incident a eu lieu vers 22h15 dans la Krekelstraat. Le toit de l’immeuble a été arraché et s’est retrouvé sur le toit de deux autres maisons. « Les dégâts sont très locaux mais le vent a dû être incroyablement fort. Le toit arraché de l’immeuble a survolé une maison, qui a été complètement épargnée, puis s’est écrasé sur les deux maisons suivantes. Les toits sont très endommagés mais il y a aussi des dégâts importants à l’intérieur. » Personne n’a été blessé mais un résident de 94 ans a été emmené à l’hôpital pour un contrôle

Les éclaircies arrivent

L’avertissement jaune est en vigueur sur notre pays jusqu’à 21h aujourd’hui. « Après le passage du front froid, des averses locales, accompagnées de fortes bourrasques, seront encore possibles, mais le vent diminuera en de nombreux endroits », explique l’IRM dans un communiqué diffusé peu après minuit lundi.

Durant la nuit, de larges éclaircies se développeront. Des plaques de glace pourront se former, surtout en Ardenne. Les minima se situeront entre des valeurs légèrement négatives en Ardenne, autour de +2 ou +3 degrés ailleurs dans l’intérieur et +6 degrés à la mer.

Mardi, le ciel s’ennuagera depuis l’ouest en matinée avec le risque de faibles pluies ou de bruine. L’après-midi, les pluies s’intensifieront. Le vent d’abord modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort d’ouest avec des pointes de 60 km/h. À la mer, le vent sera fort de nord-ouest avec des rafales de 70 km/h.

Mercredi, le temps sera plus calme et assez ensoleillé.

Du retard à Brussels Airport

Des retards sont de nouveau enregistrés en raison de dommages causés au toit d’un terminal de l’aéroport de Bruxelles-National, a indiqué la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli.

« En raison de la tempête et des vents violents qui ont soufflé la nuit dernière, le toit d’un terminal de l’aéroport a été détérioré. En conséquence, afin d’assurer la sécurité des passagers et du personnel, un périmètre de sécurité a été délimité sur le tarmac, empêchant l’accès à un certain nombre de gates (portes d’embarquement) », explique la porte-parole. Les perturbations ne concernent pas l’ensemble des vols mais seulement un certain nombre d’entre eux.

Vendredi déjà, le toit du bâtiment avait été endommagé. Il a été sécurisé samedi, mais de nouvelles rafales de vent l’ont de nouveau abîmé dimanche. « Nos équipes font tout ce qu’elles peuvent pour tout sécuriser et réparer le plus rapidement possible, afin que nous puissions à nouveau utiliser toutes les infrastructures », précise Brussels Airport.

50.000 € de dégâts à Mini-Europe

Les tempêtes de ces derniers jours ont causé des dégâts considérables dans le parc de Mini-Europe à Bruxelles. Selon une « première estimation », les dommages s’élèveraient entre 40.000 et 50.000 euros, ont indiqué lundi les responsables du parc.

« Vendredi, la tour de l’hôtel de ville de Bruxelles de la Grand-Place a été balayée et hier, l’hôtel de ville de Louvain s’est effondré en raison des tempêtes (qui ont frappé le pays ces derniers jours) », a indiqué le directeur du parc, Thierry Meeùs. Les grands modèles, tels que Big Ben et la Tour Eiffel, n’ont cependant pas été endommagés. Par précaution, Mini-Europe a évacué un maximum de pièces détachées et de figurines.