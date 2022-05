La présentatrice météo Émilie Dupuis prévient: «Attachez tout ce que vous pouvez attacher!»

Ce vendredi, les averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d’au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange.

Tout le reste du pays reste en alerte jaune, et les pluies pourraient être plus intenses que celles que nous avons subies ce jeudi, comme l’explique Émilie Dupuis : « On attend des pluies torrentielles, des averses orageuses et plus de 30 litres par mètre carré qui peuvent tomber localement en à peine une heure. Mais aussi des rafales de vent. »

Une évolution à suivre de près

Les premières précipitations sont attendues en matinée, avec l’arrivée d’une première zone de pluie vers 10 heures du matin, par l’ouest du pays. C’est en début d’après-midi que la situation va se détériorer, toujours par l’ouest du pays, comme le montrent les prévisions de Buienradar.

Dans la vidéo ci-dessous, l’évolution heure par heure.