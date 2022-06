La possible sortie de prison de Paolo F. passe mal: «Nos amis ont été assassinés une deuxième fois»

Ce mardi en début d’après-midi, la chambre du conseil de Tournai a décidé de poursuivre la détention préventive de Paolo F., conducteur de la voiture à l’origine du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies, sous bracelet électronique. Une décision qui a directement fait l’objet d’un appel du parquet de Mons-Tournai. C’est désormais la chambre des mises en accusation qui va devoir se pencher sur la question. Elle dispose pour cela d’un délai de 15 jours. En attendant, Paolo F. reste donc incarcéré à la prison de Tournai.

Mais la possibilité que le conducteur à l’origine du drame puisse sortir de prison a été très mal accueillie par les victimes et leurs proches. « Nos amis ont été assassinés une deuxième fois et ça, c’est grave. Libération conditionnelle avec le bracelet, c’est une liberté. Mis à part qu’il ne pourra pas conduire », déplore Antonio Gava au micro de RTL. « Cette blessure mentale est indélébile mais on doit aller de l’avant. On est suivis par rapport à ça mais, un jour comme aujourd’hui, on nous replonge au 20 mars et tout ce qu’on a vécu ce jour-là », ajoute Ryan Cespites, une victime. Un avis partagé par Nicolas d’Andrea, le frère d’une victime. « Mes pensées vont à ma famille qui doit aussi accueillir cette nouvelle qui est difficile à entendre. Mais on s’y était préparés », conclut-il.

Pour rappel, Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d’un accident de la route.