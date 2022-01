La police verbalise un spectacle maintenu malgré les restrictions Covid à Bertrix

Le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, avait annoncé vendredi sur les réseaux sociaux son intention d’autoriser le maintien d’un spectacle programmé le 26 décembre au centre culturel local et ce malgré la fermeture du secteur culturel annoncée lors du Codeco du 22 décembre.

« Parfois, il nous revient de prendre quelques décisions qui s’inscrivent en porte-à-faux avec certains marchandages qui touchent, dans le cas présent, le monde culturel et dérivés, heurtent et hérissent la population entière et constituent un manque flagrant de respect envers toutes et tous », peut-on lire dans un message publié vendredi matin par le bourgmestre de Bertrix sur sa page Facebook.

Verbalisation

Informé de cette prise de position, le parquet a décidé de réagir. « Suivant le prescrit de l’arrêté royal actuellement en vigueur, les autorités locales et les autorités de police administrative étant chargées de l’exécution de ces mesures, il a été demandé à la police locale de procéder à la verbalisation de cette infraction, s’agissant d’une violation flagrante des mesures actuellement en vigueur », a annoncé le parquet du Luxembourg lundi. « La suite qui sera réservée à ce type d’infraction sera appréciée en fonction des divers devoirs qui seront effectués dans le cadre de l’information judiciaire ouverte ».