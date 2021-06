La petite Pia va rentrer à l’école en septembre: «C’est une fille intelligente»

Le 10 octobre dernier 2019, la petite Pia recevait l’injection de Zolgensma, le médicament le plus cher du monde, après un incroyable élan de générosité de l’ensemble de la Belgique, qui s’est mobilisée et a permis à la famille de récolter la somme de 1,9 million d’euros.

« Lorsqu’on me demande comment elle va, je réponds toujours en deux temps. Elle s’en sort très bien quand on songe de là où elle vient. Il y avait beaucoup de chances qu’elle n’arrive même pas à atteindre un jour comme aujourd’hui ou qu’elle soit sous respirateur ou nourrie par sonde en permanence. Le médicament fait son effet, il lui permet d’utiliser certains de ses muscles», explique Ellen De Meyer, la maman de Pia à Het Laaste Nieuws et Sudinfo.

«Une victoire»

La petite fille de 2 ans et demi ignore presque tout de son état. « Elle ne pose pas de questions pour le moment et plus tard, nous aimerions lui raconter toute l’histoire de sa différence avec ses camarades de classe. La prise de conscience n’est pas encore à l’ordre du jour, mais elle viendra bientôt. C’est une fille intelligente et elle parle toute la journée. Il ne sera pas toujours facile de répondre à ses questions, mais le fait qu’elle puisse se rendre à l’école dans son fauteuil roulant est déjà une victoire», explique Ellen.