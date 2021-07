La miss météo Daniela Prepeliuc déplore la gestion des inondations: «Ils n’ont pas compris l’ampleur»

Suite aux terribles inondations qui ont secoué la Belgique, la miss météo Daniela Prepeliuc a expliqué que les avertissements qu’elle avait pu faire lors de ses bulletins n’ont pas réellement été considérés à leur juste valeur. Au sein de la RTBF, on avait réalisé qu’il tomberait une quantité astronomique d’eau sur la région de Liège dès dimanche...

Daniela, ces derniers jours, le rôle du (de la) présentateur(-trice) météo a pris encore plus d’importance. Vous avez rapidement senti que votre rôle allait être majeur pour alerter la population quant aux inondations à venir ?

Oui. Dès le dimanche qui a précédé les fortes pluies, on a, au service météo, alerté la rédaction de la RTBF : attention, dans les prochains jours, une quantité astronomique d’eau va tomber sur certaines régions, dont Liège. […]

Et vous avez eu l’impression que ces alertes ont été prises au sérieux ?

Pas toujours. Pour l’anecdote, les journalistes du JT étaient sur le pont mais des bourgmestres, dans certaines régions, disaient encore : « On va gérer ». Ils n’ont pas compris l’ampleur. On a dû évacuer des scouts qui avaient été autorisés à s’installer dans des zones inondables alors que des alertes avaient été lancées. Je trouve ça scandaleux ! Cependant, jamais de la vie on aurait imaginé pareille catastrophe.

[…]

