La Lune sera «rouge sang» ce lundi : voici comment observer cette éclipse totale en Belgique

C’est un beau spectacle astronomique de plus d’une heure qui attend les lèves-tôt ce lundi 16 mai. La Lune se trouvera dans l’ombre de notre planète dans la nuit et se teintera donc d’une belle couleur rouge-orangé. Ce spectacle rare qu’est l’éclipse de Lune survient lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.

L’apparition d’une éclipse de Lune est un événement qui ne se produit qu’une à deux fois par an dans la voûte céleste. Elle sera totale, ce qui ne s’est pas produit en Europe depuis janvier 2019.

Comment l’observer ?

Ce lundi, l’éclipse totale se déroulera entre 5h29 et 6h54. Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses lunaires sont observables sans danger à l'œil nu. Bien sûr, avec une lunette ou un télescope, le tableau sera encore plus beau !

La prochaine éclipse lunaire est prévue pour le 8 novembre prochain. Malheureusement, elle ne sera pas visible depuis l’Europe. Il faudra attendre 2025 pour assister de nouveau à ce phénomène sous nos latitudes. La Lune rouge de ce lundi est donc un rendez-vous à ne pas manquer !