La Flandre prête à organiser un accueil d’urgence pour les victimes des inondations

Le ministre flamand du Bien-être et de la Santé publique, Wouter Beke, a confirmé vendredi avoir demandé aux groupes de logements à assistance du sud des provinces du Limbourg et du Brabant flamand de fournir à l’Agence flamande des Soins et de la Santé certaines informations sur les logements non occupés, qui peuvent servir d’habitations destinées à l’accueil d’urgence de sinistrés wallons – principalement dans la province de Liège – victimes des inondations meurtrières de la mi-juillet.