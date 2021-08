La fin du masque obligatoire est proche

L’obligation du port du masque sera-t-elle enfin bientôt levée ? Selon Steven Callens, professeur de maladies infectieuses et membre du GEMS, cela pourrait arriver « d’ici quelques semaines ». Même son de cloche du côté du virologue Marc Van Ranst, qui estime que les masques ne devraient plus être obligatoires une fois la campagne de vaccination clôturée en Belgique.

Commencer la nouvelle année scolaire avec ou sans masque buccal : cette question a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Maintenant qu’un taux de vaccination de 70 % est à portée de main et que tout le monde a progressivement reçu une invitation pour une première injection, la discussion reprend de plus belle.

Le GEMS favorable à la suppression progressive des masques obligatoires

« Maintenant que les jeunes de 12 à 15 ans sont également vaccinés, l’utilité des masques buccaux va très rapidement diminuer », estime l’infectiologue de l’UGent Steven Callens. « En ce moment, la plupart des contaminations sont établies chez les personnes âgées de 10 à 30 ans, mais le processus avance dans cette tranche d’âge. J’ai donc bon espoir que d’ici quelques semaines, lorsque les dernières personnes auront été vaccinées, il y aura beaucoup moins de virus en circulation. À ce moment-là, le masque buccal obligatoire ne sera plus nécessaire », a déclaré M. Callens à Het Laatste Nieuws.

« Les gens pourront décider eux-mêmes de le mettre ou non, en fonction de la situation. En plein air et dans les espaces bien ventilés, cela n’est pas nécessaire. Mais dans un espace surpeuplé et mal ventilé, il est toujours utile d’en enfiler un », conseille le spécialiste.

Marc Van Ranst confirme qu’une abolition progressive des masques obligatoires est largement soutenue au sein du GEMS. Erika Vlieghe, qui dirige le GEMS, confirme également que le RAG et le GEMS ont mis plusieurs scénarios sur la table. Même si, en fin de compte, cela reste une décision politique, souligne le virologue M. Van Ranst.

Une nouvelle année scolaire « plus normale »

« Une fois que tout le monde aura eu la chance d’être complètement vacciné, nous entrerons dans une phase différente », explique le virologue. Ensuite, le masque buccal pourrait être supprimé dans de nombreux endroits, comme sur les quais de gare à l’extérieur. Dans d’autres endroits, comme dans le bus ou dans les écoles, c’est un peu plus difficile. C’est pourquoi M. Van Ranst plaide une fois de plus pour l’installation de compteurs de CO2 dans chaque salle de classe. « C’est un investissement relativement modeste qui vous permettra de mesurer. Et mesurer, c’est savoir. En tout cas, je suis convaincu que nous aurons une année scolaire plus normale, au cours de laquelle les masques buccaux seront laissés de côté autant que possible. »