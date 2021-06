La fin de toutes les restrictions au prochain codeco? Les espoirs sont douchés, «c’était une erreur de formulation»

« Le 16 juillet aura lieu un nouveau Comité de concertation pour discuter de la suppression de toutes les restrictions qui existent encore », annonçait vendredi dernier le Premier ministre en grande pompe. Un message d’espoir qui a été rapidement modéré par plusieurs personnalités politiques, à commencer par Sophie Wilmès sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » : « Je ne vois pas bien comment on pourrait. »

Il s’agirait d’une erreur de la part du Premier ministre, comme le rapporte une source proche du gouvernement à la DH : « Il y a eu une erreur dans l’expression du Premier ou dans l’interprétation. Mais lever toutes les jauges et protocoles, ce n’est pas raisonnable. » Il s’agirait plutôt, lors du Codeco du 16 juillet prochain, de communiquer à propos d’un calendrier des levées de restrictions, avec une fin pour le début du mois de septembre, si l’épidémie évolue dans le bon sens.

De son côté, Frank Vandenbroucke a indiqué qu’il militerait pour un maintien de certaines mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque dans certaines circonstances. Sur le plateau de la VRT, il a rappelé l’importance de se faire vacciner : « Nous sommes le pays européen qui vaccine le plus vite. Mais on voit que la Grande-Bretagne, malgré son avance dans la vaccination, connaît une remontée des cas. Il faut mettre les bouchées doubles et vacciner un maximum en deux doses ; c’est indispensable contre le variant indien. »