La fille d’un millionnaire risque la prison pour avoir organisé des lockdown parties à Rhode-Saint-Genèse

Durant le confinement, Lara M. aurait organisé deux fêtes de grande ampleur dans sa villa de Rhode-Saint-Genèse. Du moins, c’est le minimum tant ses intérieurs ont été adaptés pour accueillir des soirées. « Le rez-de-chaussée spacieux était meublé pour faire la fête sans se faire remarquer. Toutes les grandes fenêtres ont été scotchées. Le salon avait été transformé en bar avec une piste de danse et des boîtes à musique. Il y avait aussi beaucoup de boissons. La police a trouvé une cinquantaine de bouteilles de vodka, ainsi que des bouteilles de whisky et d’autres boissons. Dans une baignoire, il y avait des glaçons pour garder la boisson fraîche », explique une source proche du dossier relayée par le Nieuwsblad et Sudinfo.