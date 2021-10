La Croix-Rouge s’inquiète des faibles réserves de sang et appelle aux dons

La Croix-Rouge lance un appel urgent à toutes les personnes pour qu’elles viennent donner leur sang le plus rapidement possible. Le stock de sang est actuellement beaucoup trop faible pour pouvoir fournir aux hôpitaux du sang en quantité suffisante. Depuis le ralentissement de la crise sanitaire et la reprise des soins réguliers, la demande en sang est plus élevée que lors des derniers mois.