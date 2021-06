La campagne de vaccination retardée de trois semaines: «c’est particulièrement malheureux»

Pour l’ensemble du deuxième trimestre, on attend actuellement un total d’environ 450.000 doses du vaccin de Janssen, soit la moitié de ce qui avait été annoncé auparavant.

Il n’y a en outre pas beaucoup de perspectives pour les semaines à venir, si ce n’est une livraison « très maigre » de 24.000 doses du vaccin de Johnson & Johsnon la semaine prochaine, a déploré Sabine Stordeur, responsable francophone de la taskforce vaccination. On ignore en outre encore le schéma de livraison de l’entreprise américaine pour les semaines à venir.

Cela alors que la Belgique recevra à nouveau la semaine prochaine plus d’1,1 million de vaccins : plus de 800.000 de Pfizer, 167.000 de Moderna, 125.000 d’AstraZeneca et, donc, 24.000 de Johnson &Johnson.