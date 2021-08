La blogueuse belge Lara, qui se battait contre un cancer, a rendu son dernier souffle à 35 ans

Depuis un an, Lara Switten se battait contre la maladie, elle qui était enceinte d’un troisième enfant à l’époque. Elle partageait son quotidien via les réseaux sociaux, mais a fini par s’éteindre des causes d’un cancer de l’utérus.

Lara Switten, blogueuse, modèle et chroniqueuse pour la rubrique « Nina » du journal Het Laatste Nieuws, s’en est allée ce mardi. Cette jeune maman de 35 ans souffrait d’un cancer de l’utérus. À travers son blog, son compte Instagram et ses chroniques hebdomadaires, elle partageait avec des dizaines de milliers de personnes son quotidien, fait de hauts et de bas.

Ce mardi, elle a rendu son dernier souffle, entourée de ses proches. Un an après avoir appris qu’elle souffrait d’un cancer, alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Plus de force

En octobre dernier, alors que la tumeur avait pris de l’importance, elle avait reçu un diagnostic sans appel des docteurs, qui ne lui laissaient plus que six mois à vivre. Depuis, son état de santé s’était détérioré. La jeune femme a trouvé la force nécessaire pour donner naissance à son troisième enfant. Mais la grossesse et les traitements lui ont prix trop d’énergie. Elle n’avait plus de force.

Son entourage demande aux personnes qui désirent apporter leur soutien de le faire sous forme de don à l’institut pour le cancer de l’UZ Leuven (IBAN BE45 7340 1941 7789, avec la communication 400/0021/01097, qui fait référence à Lara).