La Belgique va passer au rouge sur la carte des voyages

La Belgique vient de passer l’incidence de 200 nouveaux cas par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Notre pays est exactement à 201 nouveaux cas. Cela veut dire que la Belgique devient rouge. Enfin, pour la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) qui sera publiée jeudi. Seules Bruxelles et la Flandre seront en rouge, la Wallonie sera quant à elle de couleur orange, selon nos confrères de Sudinfo.

Bruxelles et la Flandre vont passer de l’orange au rouge

Comme vous le constatez sur cette infographie, c’est surtout Bruxelles qui pose problème. Mais, en Flandre, les deux provinces les plus peuplées, à savoir Anvers et la Flandre-Occidentale, sont à plus de 200 nouveaux cas, tout comme le Brabant flamand. En Wallonie, seul le Brabant wallon dépasse les 200 nouveaux cas.

On sait que les nouveaux cas concernent principalement les jeunes de moins de 18 ans, non vaccinés. Ces derniers sont nombreux à se faire tester au retour des vacances, avec un taux de positivité très élevé. Les autres provinces wallonnes restent relativement préservées par ce phénomène.

Ce que cela implique

Jeudi dernier, l’Islande et l’Estonie ainsi que plusieurs régions d’Italie, de France et des pays nordiques étaient passées en rouge sur la carte de l’ECDC. Les personnes qui reviennent d’une zone rouge au sein de l’Union européenne et qui n’ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test PCR négatif récent doivent se faire tester à leur retour. Tous les voyageurs en provenance d’une zone rouge en dehors de l’UE doivent également se faire tester, même s’ils disposent d’un certificat de vaccination.