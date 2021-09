La Belgique remporte huit médailles au Championnat européen des métiers

L’or est allé Louis Heyeres et Youssef Rami, qui concouraient en duo en intégration robotique, l’argent à Curtis Mulpas en cuisine et à Antoine Maréchal en technologie automobile, et le bronze à Harisson Reale et Pierre Schyns, qui participaient en binôme en mécatronique. Kevin Deltour en soudage et Laura Durieux en technologies du web ont quant à eux remporté une médaille d’excellence.

Les résultats ont été annoncés au Messe Congress de Graz après un compte à rebours galvanisant et une rétrospective de la compétition en images. Louis Heyeres et Youssef Rami, qui se sont distingués en intégration robotique, ont rejoint les autres médaillés d’or sur la scène sous les applaudissements de leurs camarades. Tous deux sont étudiants à l’HELMo (Haute École Libre Mosane) Saint-Laurent à Liège et se sont rencontrés lors d’un stage. Louis et Youssef avaient confié avant le début de la compétition que représenter la Belgique était une fierté et un honneur pour eux.

L’ensemble des lauréats a ensuite été invité à monter sur l’estrade afin que soient dévoilés les classements relatifs aux 38 métiers représentés lors de la compétition. Curtis Mulpas, qui à l’âge de 25 ans est déjà professeur de cuisine à l’école Pierre Romeyer (IPES Wavre), s’est hissé sur la deuxième marche du podium en cuisine. Le jeune homme n’en est pas à son premier concours. En 2018, il avait notamment décroché le premier prix au Bocuse d’Or en tant que meilleur commis d’Europe. Ayant obtenu le meilleur résultat de tous les Belges, Curtis a outre été désigné Best of Nation. Ce titre lui a valu de monter sur scène avec les 18 autres champions nationaux.

Fort de son expérience aux WorldSkills qui s’étaient déroulés en 2019 à Kazan, en Russie, Antoine Maréchal a lui aussi été récompensé par une médaille d’argent à Graz pour ses compétences en technologie automobile. Enseignant de mathématique et physique au Collège Notre-Dame à Dinant, il espère pouvoir prochainement transmettre son savoir-faire en la matière et entraîner les jeunes compétiteurs en voile, son autre passion.

Le duo de mécatroniciens formé par Harisson Reale et Pierre Schyns avait lui aussi participé au Mondial de Kazan. Il a cette fois obtenu le bronze. Harisson l’avait dit au début des EuroSkills : s’il était de retour à Graz, c’était «pour ramener une médaille en mécatronique». Promesse tenue.

Enfin, deux médailles d’excellence ont été décernées à Laura Durieux en technologie du web et à Kevin Deltour en soudage. Trois autres compétiteurs étaient à moins de 1,5% de la médaille d’excellence : Aymeric Chaouche en art floral, Alexandre Stamatiadis en coiffure et Simon Burton en boulangerie.

Les Red Bears rentreront en Belgique lundi. Les championnats européens alternant avec les Mondiaux, la prochaine compétition internationale sera celle des WorldSkills de Shanghai, en Chine, en 2022. Elle sera suivie par les EuroSkills de Saint-Pétersbourg, en Russie, en 2023.