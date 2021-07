La Belgique figure à la deuxième position du classement européen des meilleurs élèves en matière de vaccination

À la date du 1er juillet, la barre des 11 millions de doses de vaccin anti-Covid injectées a été franchie en Belgique. Et plus près de nous encore, à la date du 3 juillet, notre pays en était à 76,2 % de personnes 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose, selon les chiffres compilés par l’ECDC. Cela place notre pays en deuxième position au niveau européen, derrière l’Islande (88 %), mais devant les Pays-Bas (73,3 %), la Finlande (72,9 %) ou encore Malte (72,1 %), qui a longtemps été largement devant.

La France est désormais à 63,6 % de vaccinés première dose, le Luxembourg est à 61,5 %. Ces chiffres illustrent la très bonne position de notre pays dans cette campagne de vaccination, mais face à des pays qui avaient démarré beaucoup plus fort mais semblent s’être un peu essoufflés sur la longueur.

Selon des chiffres encore plus récents, le taux de vaccination belge donné au niveau européen est déjà dépassé puisqu’on atteint désormais pratiquement 78 % de vaccinés en première dose chez les 18 ans et plus et même 84 % en Flandre, pour 74 % en Wallonie mais seulement 56 % à Bruxelles. En vaccination complète, la Wallonie est un peu plus haut que la Flandre, avec 46 % de personnes complètement vaccinées.