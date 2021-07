Jusqu’à 20 consultations psychologiques par an seront bientôt remboursables en Belgique

À partir du 1er septembre, chacun pourra bénéficier d’un remboursement à hauteur de 11 euros par consultation psychologique, et ce jusqu’à 20 consultations par an. Un accord en ce sens a été dégagé entre l’Inami, le SPF Santé publique et le secteur, rapportent jeudi les titres de DPG Media et Mediahuis. « Nous nous dirigeons vers une aide psychologique accessible et abordable pour tous ceux qui en ont besoin », affirme le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit).