Jürgen Conings «avait besoin d’aide», selon sa cousine

La chasse à l’homme est terminée : Jürgen Conings, recherché depuis le 17 mai, a été retrouvé dimanche, mort, dans un bois à Dilsen (Limbourg), non loin de son domicile et de sa voiture abandonnée. Sa tante et sa cousine ont accepté de témoigner auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws cités par Sudinfo.