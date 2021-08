Jessica perd la vie lors d’un accident de la route: «Nous venions de nous faire tatouer nos prénoms respectifs»

Ce dimanche, un accident de la route a coûté la vie à une jeune femme de 31 ans, à Courtrai. Jessica était au volant de sa Citroën C3 avec, à ses côtés, son mari Frédéric, lorsqu’elle a été surprise par un conducteur qui effectuait une manœuvre : « Il n’a pas mis ses clignotants », explique Frédéric. « Jessica a tenté de l’éviter mais on est rentrés dans une voiture garée de l’autre côté de la route ».

Le choc a été violent. Frédéric a perdu connaissance durant quelques instants. Lorsqu’il s’est réveillé, il a vu Jessica sur ses genoux, indique Sudinfo : « Elle savait encore un peu parler. Puis les secours sont arrivés et j’ai dû la laisser. Aujourd’hui, j’ai du mal avec ça ».

« Nous étions inséparables »

Les deux amoureux ont été hospitalisés. Mais si Frédéric a survécu, Jessica n’a pas eu cette chance. Quelques heures après l’accident, elle est en effet décédée des suites d’une hémorragie interne. Le choc de l’airbag sur sa poitrine avait été trop violent et a provoqué des dommages près de son cœur.

Jessica laisse derrière elle un mari et trois enfants de 11, 9 et 4 ans. « Nous étions inséparables. Il y a quelques semaines, on s’est fait tatouer nos prénoms respectifs. […] En une fraction de seconde, j’ai tout perdu », a-t-il expliqué Frédéric au Nieuwsblad.