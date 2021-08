Jan Jambon se marie enfin avec sa fiancée, un an après la date initiale

Ce week-end, Jan Jambon a finalement pu se marier, un an après la date initiale. La cérémonie avait naturellement été déplacée pour cause de Covid-19 l’été dernier.

Jan Jambon et sa fiancée, An Gilops, ont enfin pu se dire « oui ». Il faut dire que le mariage du ministre-président flamand était initialement prévu l’été dernier. Mais Covid oblige, le couple avait dû se résoudre à reporter son union, comme le rappellent nos confrères de Sudinfo.

Ce samedi, Jan Jambon et An Gilops ont donc pu se marier devant l’échevine des affaires civiles, Inez Ven. Après s’être dits « oui », les époux ont tenu une réception dans un château. La fête, elle, aura lieu plus tard.

Jan Jambon a déjà quatre enfants d’une précédente union.