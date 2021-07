Ismaël décède après une dizaine de coups de couteau lors d’une bagarre à Liège

Ismaël El Fakiri, né en 1998 est décédé des suites d’une violente bagarre impliquant plusieurs personnes et survenue dans le quartier d’Outremeuse à Liège, rapporte vendredi le parquet de Liège, confirmant une information de Sudpresse.

Via Sudpresse

Le jeune homme a été poignardé une dizaine de fois mardi soir et est décédé des suites de ses blessures une heure plus tard à l’hôpital de la Citadelle. La bagarre a eu lieu près du café « Randaxhe », situé place de l’Yser. Le jeune homme est entré en conflit avec un autre, né en 1989. Le trentenaire a sorti un couteau et a porté plusieurs coups à une première personne, qui est toujours en vie.

Le jeune homme décédé a par contre reçu « une dizaine de coups de couteau », précise le parquet. Un examen du corps a d’ailleurs relevé de nombreuses plaies. Les faits sont intervenus vers 21h et le jeune homme est décédé une heure plus tard à l’hôpital.

En aveux quant à la matérialité des faits, celui qui a porté les coups de couteau a été placé sous mandat d’arrêt et devrait passer devant la chambre du conseil lundi. Son mandat d’arrêt devrait être confirmé, sauf erreur de procédure.

Un autre individu était impliqué dans la rixe, aux côtés de celui qui a porté les coups de couteau. Il a lui été libéré sous conditions mais inculpé pour coups et blessures pour avoir porté des coups avec les mains lors de la bagarre, précise encore le parquet.