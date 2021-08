Intempéries: les recherches ne s’arrêtent pas pour retrouver le corps de Daniel Gilson, emporté par l’Ourthe

L’homme vivait dans un chalet à Méry (Esneux). Tout laisse penser que l’Ourthe l’a emporté. Ce fut en tout cas le cas pour l’une de ses amies, qui se trouvait avec lui au moment des inondations, Marie-France Lambert. Son corps sans vie a été retrouvé le week-end suivant les inondations à Méry.

Ce jeudi durant toute la journée, 3 équipes de « chiens-cadavres », 1 équipe de la protection civile avec deux bateaux, 1 équipe de la DVI et 1 équipe de la cellule personnes disparues ont fouillé l’Ourthe, ses abords, ses tas de débris et ses jardins, au niveau d’Esneux, Méry et Tilff. Et si les recherches restaient vaines ? « On continuera à chercher, là où il y a une probabilité de trouver. Pas n’importe où ».

Alain Remue ne lâchera rien… Même si c’est difficile. « Quand l’eau intervient avec une telle force, ce n’est pas une science exacte ». Dans d’autres dossiers, ses hommes ont déjà retrouvé des Belges tombés dans la Meuse… aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises restent évidemment aussi attentives, suite à ces terribles inondations.