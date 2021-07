Intempéries: les autorités dressent un premier bilan et annoncent de l’aide pour les sinistrés

« On attend le bilan définitif mais il se pourrait que ces inondations soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connu », a d’emblée annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo, saluant le « vrai élan de compassion qui traverse aujourd’hui notre pays ».

Jour de deuil national

Le gouvernement fédéral a décrété un jour de deuil national ce mardi 20 juillet pour les victimes des inondations meurtrières des deux derniers jours. Les festivités nationales du 21 juillet, déjà limitées pour cause de coronavirus, seront encore réduites, non seulement par respect pour les victimes, mais aussi parce que de nombreuses forces humaines et matérielles devront toujours être mobilisées sur le terrain des inondations, a indiqué le Premier ministre. « La priorité, c’est les victimes, leur sauvetage et leur accueil. Tous les moyens sont mobilisés. »

La phase fédérale a été déclenchée hier après-midi. La situation évolue de minute en minute et elle est critique. « Nous sommes bien conscients du lourd impact que tout cela peut avoir. Les prochaines heures et jours seront importants. » a poursuivi le Premier ministre.

La Belgique meurtrie

Les violentes intempéries et inondations ont fait au moins 23 morts dans le sud du pays, d’après un bilan provisoire. Neuf personnes ont été identifiées. De plus, 19 personnes sont encore portées disparues, selon un recensement fourni par la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Le bilan de la catastrophe pourrait s’alourdir, les secours étant toujours à l’œuvre et beaucoup de personnes isolées dans leur habitation n’ayant pu encore être contactées. Quelque 120 communes ont été touchées dans tout le pays.

Le chef du gouvernement fédéral, entouré de la ministre de l’Intérieur et des ministres-présidents wallon et flamand Elio Di Rupo et Jan Jambon a salué le travail des secours et les renforts reçus de l’étranger. Ils ont dû œuvrer des dans des conditions exceptionnelles, a fait remarquer Mme Verlinden.

« Depuis mercredi, de grands moyens ont été mis en œuvre sur le territoire des provinces touchées. Cela concerne des hélicoptères, des bateaux, des engins de génie civil, des drones. L’ensemble des zones de secours du pays ont apporté leur aide aux personnes sinistrées et les services d’urgence ne comptent pas leurs efforts pour porter secours le plus rapidement possible aux personnes en danger », a expliqué la ministre, en soulignant que les agents ont parfois dû travailler au péril de leur vie.

« Malgré l’effort de tous les partenaires et les renforts reçus, nous avons dû constater que les conditions étaient tellement extrêmes qu’il était parfois impossible de venir directement en aide aux personnes en détresse à cause du niveau de l’eau, de la force du courant ou à cause de l’instabilité des bâtiments et du sol », a-t-elle ajouté.

Entretemps, les services de secours ont pu évacuer l’ensemble des personnes « visiblement en détresse ». Des drones et des hélicoptères vont effectuer des recherches dans les zones plus touchées.

Après le secours, viendra le temps du déblaiement et des réparations ainsi que du rétablissement de l’électricité et de l’eau courante dans les zones sinistrées. « Le travail va se poursuivre encore longtemps », a assuré la ministre.

Des aides pour les sinistrés

Un prêt de maximum 2.500 € sera accordé à tous les foyers impactés. Ces prêts seront disponibles immédiatement via les bourgmestres. Ils permettront d’anticiper les interventions des compagnies d’assurance et du Fonds des calamités publiques. En effet, le gouvernement wallon a d’ores et déjà décidé de reconnaître ces inondations comme « calamité publique majeure ».

« Dès que vous pourrez retrouver votre domicile, faites des photos avant de bouger quoi que ce soit. Ne jetez rien, bougez ce qui est endommagé où vous le pouvez, comme dans votre jardin si vous en avez un, pour que les experts puissent faire leurs constats », conseille Elio Di Rupo ministre-président wallon.

Par ailleurs, une aide d’urgence de 2,5 millions d’euros à destination des communes a été débloquée afin de leur permettre de prendre en charge les dépenses de première nécessité dans les premiers jours suivant les inondations.

Le gouvernement wallon a en outre mis en place un mécanisme de prêt sans intérêt en faveur des indépendants et entreprises touchés par les inondations. Ce mécanisme, accessible via la Sowalfin, permettra aux indépendants et entreprises, déjà durement touchés par la pandémie, de recevoir des liquidités en attendant les interventions des assurances. Quelque 125 millions maximum seront ainsi mobilisés pour couvrir 2.500 prêts d’un montant maximal de 50.000 euros.

Cinq autres millions sont encore prévus pour permettre aux communes de recruter du personnel pour une durée de 3 mois en vue du nettoyage et de la réparation des routes et des bâtiments endommagés ainsi que de l’assistance aux citoyens pour leurs démarches administratives.