Intempéries: comment venir en aide aux sinistrés?

Certaines familles ont tout perdu à cause des pluies diluviennes ces deux derniers jours. Vous vous demandez comment rejoindre cet élan de solidarité ? Vous avez vous-même besoin d’aide ?

La plateforme S.O.S Inondations permet aux personnes épargnées par les intempéries de ces derniers jours d’offrir leur aide aux victimes. Ceux qui souhaitent soutenir les victimes peuvent dresser la liste de leurs services et de leurs articles à offrir via le site www.aidehulp14-7.com. Il est également possible de répondre à des demandes d’aide spécifiques ou de se porter volontaire pour aider sur place.

Plusieurs personnes, principalement originaires de Flandre et de Bruxelles, offrent gratuitement des vêtements, des jouets et des meubles. Ils se proposent également pour le nettoyage des maisons, le transport des marchandises ou encore le soin des animaux. Ceux qui souhaitent répondre à des demandes d’aide spécifiques peuvent se rendre sur Facebook, où plusieurs groupes répartissent les demandes par régions.

Liège

« Solidarité inondations Liège et environs »

« Entraide inondations Liège »

« Trooz Entraide inondations juillet 2021 »

« Aides inondations province de Liège et Namur »

« Entraide inondations région Huy Wanze Villers Amay »

Verviers et Theux

« Aide d’urgence inondation Verviers »

« Aide aux sinistrés Theutoix, Spadois et de la Région Vervietoise »

« Entraide inondations Theux »

« Solidarité vallée de la Vesdre, Hoëgne et Wayai

Namur

« Solidarité inondations Namur et environs »

« Entraide inondations Sambreville »

« Entraide inondation région Andenne »

« Solidarité & aide inondation Profondeville »

« Gesves inondations – demandes et offres d’aide »

« Entraide inondations Flawinne »

« Mettet entraide inondations »

Autres

« Entraide suite aux inondations »

« Entraide inondations »

« Aide aux sinistrés des inondations de juillet 2021 »

« Entraide inondations Marche, Hotton et environ »

« Sos entraide inondations Hainaut »

« Solidarité inondations Botte du Hainaut »

« Solidarité inondations Brabant Wallon »

Attention toutefois, sur certaines communes, il est toujours demandé d’éviter tout déplacement inutile afin de ne pas prendre de risque et de faciliter le travail des secours.

À Liège, la Ville fait un appel aux dons de vêtements. Si vous souhaitez faire un don de vêtements ou proposer votre aide, vous pouvez joindre le Cabinet des Solidarités : 04 221 80 53 ou 04 221 81 81.

À Namur, la solidarité continue également de s’organiser au CPAS. Les dons de vêtements sont centralisés en son siège à Jambes, en collaboration avec la Croix-Rouge.

À Stavelot, c’est également le centre CPAS qui centralise les demandes.

Animaux perdus

Deux groupes Facebook ont également vu le jour afin de permettre aux propriétaires d’animaux de retrouver leur compagnon perdu lors des intempéries :

« Aide animal inondation Belgique »

Inondations Solidarité chevaux

Des appels aux dons

Face à la catastrophe naturelle nationale, la Croix-Rouge de Belgique et la «Rode Kruis Vlanderen» ont lancé un appel aux dons financiers «TousUnis: solidarité avec les victimes des inondations», à faire en ligne sur le site de l’organisation ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe.

L’organisation humanitaire est présente dans de nombreux endroits et peut donc agir rapidement et localement pour fournir une aide d’urgence sur le terrain. Un don unique de 1€ peut également être fait par SMS au 4330 avec la mention «Solidarity».

L’organisation caritative catholique Caritas a quant à elle lancé jeudi un appel aux dons pour venir en aide aux personnes frappées par les importantes inondations subies dans le sud du pays. « Nous souhaitons qu’au-delà de la province de Liège, toutes les bonnes volontés soient mobilisées pour venir en aide aux personnes et aux familles frappées par ces inondations », poursuit l’organisme, qui demande d’accompagner tout don de la mention « Inondations ».

Les informations pratiques pour effectuer un don sont disponibles sur le site https ://www.caritassecours.be.