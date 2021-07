Inquiétudes à propos de la couverture vaccinale, très variable à travers l’Europe

Près de 55 % (54,7 %) des personnes de 18 ans et plus dans l’UE ont déjà été intégralement vaccinés contre le Covid-19, c’est-à-dire avec deux doses de vaccin ou une seule s’il s’agit du produit Janssen (Johnson &Johnson), ont indiqué jeudi des porte-paroles de la Commission européenne. Cependant, la couverture vaccinale reste très variable d’un pays à l’autre, comme le montre le « vaccine tracker » de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Son site permet de voir, pays par pays, quelle part de la population adulte a déjà été partiellement ou entièrement vaccinée (les chiffres globaux ont un certain retard sur ceux de la Commission, toutefois).