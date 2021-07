Inondations: des témoins parlent de «deux vagues qui ont déferlé dans la vallée de la Vesdre»

Si ces inondations ont touché de nombreuses vallées de l’Ardenne, c’est sans conteste celle de la Vesdre qui en a payé le plus lourd tribut. Une vingtaine de victimes décédées, des milliers de maisons démolies ou en passe de l’être, des dégâts aux ponts et édifices publics incommensurables…

Depuis samedi, les milliers de sinistrés se posent la question : « mais comment est-il possible qu’une crue ait pu faire autant de dégâts ? » Et tous les regards se posent sur le barrage d’Eupen, celui qui doit théoriquement assurer la régulation du débit de la Vesdre. Non seulement sur le manque de prévention qui aurait dû conduire à une vidange préventive du barrage dès le lundi, mais également sur deux lâchers d’eau successifs qui seraient survenus le jeudi 15 juillet vers 2h30 et vers 3h30.