Ils partent sans payer d’un restaurant mais oublient leur carte d’identité sur place

Il y a quelques jours, Bas Voerman, le gérant de la Brasserie Le Rallye, à Houffalize, en province de Luxembourg, a partagé sur Facebook un appel à témoin. Lui et son équipe faisaient appel aux internautes afin d’identifier un couple, originaire de Bocholt, qui avait quitté son établissement sans payer.

« Ils ont passé toute l’après-midi sur notre terrasse et ils avaient bien mangé et bien bu », a expliqué le gérant au Nieuwsblad. « Puis, soudainement, alors que je préparais un cocktail derrière le bar, je les ai vus partir. J’ai essayé de les rattraper, en vain ». À la surprise générale de Bas, la carte d’identité du fuyard avait été laissée sous la table. Il a donc pris contact avec l’homme en question, qui lui a promis qu’il reviendrait le payer. Mais Bas n’a toujours pas vu arriver l’argent. Et on parle d’un montant supérieur à 100 euros.

Pas une première

Sur Facebook il avait donc décidé d’afficher le couple afin d’avertir ses collègues, pour éviter qu’ils connaissent telle mésaventure : « Je sais que je ne peux pas faire ça, mais partir sans payer non plus ». Il faut dire que Bas est à bout : « On a été fermé pendant des mois, puis on a galéré avec les inondations… Je ne comprends pas que quelqu’un parte sans payer comme ça ».

Finalement, ce vendredi, Bas a retiré son appel à témoin, le couple et leurs proches ayant reçu des menaces. En attendant, la publication de Bas a permis à d’autres restaurateurs de partager leur expérience. Car visiblement, le couple avait frappé à plusieurs reprises. Ils seraient, au cours de leur séjour à Houffalize, partis au moins trois fois sans payer dans différents établissements.

La police a été mise au courant.