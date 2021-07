Il faudra s’enregistrer pour aller aux plages d’Ostende

La ville d’Ostende a annoncé mardi la réactivation entre le 17 juillet et le 21 juillet de son système d’enregistrement pour les trois plages les plus fréquentées de la ville côtière. Il sera obligatoire de s’inscrire pour la Klein Strand, la Groiestrand et la Groot Strand. En raison des prévisions météorologiques favorables, beaucoup de visiteurs sont en effet attendus au cours des semaines à venir.

Ce système d’enregistrement avait déjà été mis en place l’été dernier sur les trois mêmes plages. Ensemble, elles couvrent un tronçon allant du Parc de sculpture de Beaufort jusqu’aux Galeries vénitiennes. Les inscriptions ne seront pas nécessaires sur les autres plages de la commune.

Un système qui permet de respecter les distances de sécurité

Le système doit permettre aux baigneurs de pouvoir se rendre à la plage tout en respectant les distances de sécurité. « En raison des prévisions météorologiques favorables, du début des congés du bâtiment et de la fête nationale, beaucoup de personnes viendront à Ostende », a justifié le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld). « En activant notre système d’enregistrement, nous souhaitons avoir une bonne estimation de l’affluence prévue et pouvoir prendre les mesures nécessaires. »

Plusieurs moyens de réserver

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 14 juillet via le site web visitoostende.be/goedgepland, à l’office du tourisme d’Ostende ou encore via le numéro gratuit 0800/62.167. Une inscription garantit une place sur les plages du centre à condition d’arriver avant 14 heures.