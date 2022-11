«Honteux», «Scandaleux», «Irresponsable»: Walibi sous le feu des critiques pour son week-end d’Halloween

En cette « longue » période de vacances scolaires, nombreuses sont les personnes à avoir voulu ou à vouloir profiter des parcs d’attractions en Belgique. Normal, d’autant plus que les températures clémentes donnent envie de sortir et de profiter de l’extérieur. Mais beaucoup de gens ont eu la même idée. Du coup, ce week-end, plusieurs parcs ont dû fermer leurs portes, comme Bellewaerde ou Walibi.

Walibi, le parc situé au cœur du Brabant wallon, a d’ailleurs fait beaucoup de déçus depuis samedi. Par exemple, Jamal et sa famille n’ont pas pu entrer dans le parc malgré un abonnement à l’année en ordre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été les seuls à pousser un coup de gueule contre parc brabançon.

Jusqu’à trois heures d’attente

« Ils en ont profité pour faire rentrer une foule interminable et au final, toutes ces familles, tous ces enfants, n’ont pas su profiter de leur journée », nous a indiqués une lectrice, furieuse. « Des files allaient de 120 à 180 minutes. C’est honteux de leur part ».

Si, du côté du parc, on assure que les normes de sécurité ont été respectées et que, justement, c’est pour éviter des problèmes que le parc a dû fermer ses portes, de nombreux visiteurs râlent de ne pas avoir pu entrer ou profiter à fond de leur journée. « Payer 45 euros pour faire deux attractions, c’est scandaleux. Tant de monde, c’était irresponsable », a partagé une internaute sur Twitter. « C’était aussi une première pour mes enfants… Le seul scandale est la limite irresponsable de visiteurs juste pour faire un max de profit », se plaint un autre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires du genre sont nombreux. « Je ne remettrai plus jamais les pieds ici ».

Le parc se défend

Forcément, le parc s’est mis aux couleurs d’Halloween depuis quelques semaines, et le parc s’attendait à avoir de nombreux visiteurs ce week-end : « Ce sont les journées où on a le plus de monde… Mais on fait Halloween durant 16 jours, jusqu’au 6 novembre », a expliqué Justien Dewil, la porte-parole du parc, sur les ondes de Radio 1.

Via ses réseaux sociaux, le parc avait pourtant annoncé qu’une forte affluence était attendue en ce long week-end : « Vous êtes nombreux à vouloir venir trembler à Walibi pour Halloween… Nous vous conseillons de déplacer votre visite à partir du 1er novembre ». Cela n’a pas suffi…

Complet ce mardi

Contrairement à ce qui avait été annoncé, le parc est à nouveau complet ce mardi, peut-on lire sur les réseaux sociaux. De nombreux clients, dont des abonnés, n’ont pas pu accéder mardi au site.

« Tout est à nouveau complet. Pour encore accéder au parc ce mardi, les clients doivent être porteurs d’un billet daté, d’un pass platinium, ou avoir réservé une activité de l’événement Halloween », indique la porte-parole Justien Dewil.