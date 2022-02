Geert Molenberghs évoque un retour à la normale pour le mois de mars

Alors que certains pays comme le Danemark ou le Royaume-Uni annoncent un relâchement des mesures, qu’en est-il de la Belgique ? Geert Molenberghs, expert membre du GEMS, se montre optimiste !

Invité sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI, Geert Molenberghs était invité à réagir sur la situation sanitaire actuelle. Optimistes, les experts constatent « une diminution au niveau des contaminations » depuis une semaine, explique Geert Molenberghs. « On est en train d’achever le pic de la 5e vague ».

Dès lors, est-ce que des assouplissements sont à prévoir ? Pour lui, on pourrait espérer un retour quasi à la normale dans le « courant du printemps ». « Espérons que dans le mois de février, on passe en code orange. Et qu’en mars, on soit en jaune », a-t-il déclaré. L’expert espère donc que le pic épidémiologique soit redescendu au plus bas courant du mois de mars. Il reste néanmoins prudent, expliquant qu’il y avait « encore des inconnues ».