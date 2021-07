Gare aux cambriolages pendant l’été: voici les objets le plus souvent volés

À l’heure des départs en vacances, il est temps de protéger votre maison. En Belgique, en 2019, on dénombrait 48.000 cas de cambriolage dans les maisons et plus de 11.000 cas dans les entreprises.

Il existe un « bunker » à Limal qui est le centre de contrôle où sont surveillés, à distance et par caméra, des centaines de maisons et villas, sites industriels, zonings et entreprises. Et de plus en plus de Belges s’y abonnent.

Grands magasins, cible des voleurs

Côté vols, les magasins en souffrent aussi. Les grands magasins sont les premières victimes du vol à l’étalage. Ils accusent ainsi des pertes montant à 1,33 % de leur chiffre d’affaires, imputables au seul vol en magasin. Le top 5 des objets les plus volés :

1. boissons alcoolisées

2. produits de beauté et de soins de la peau

3. vêtements pour dames

4. parfums

5. lames de rasoir