Fêtera-t-on Noël normalement cette année? Steven Van Gucht donne son avis sur la question

Dans toutes les familles, les fêtes de fin d’année commencent doucement à s’organiser. Appelé à s’exprimer à ce propos, Steven Van Gucht a estimé que nous devrions sans doute légèrement adapter notre façon de faire, mais que Noël serait plus beau que l’année dernière…

Hier soir, Steven Van Gucht répondait aux questions de VTM Nieuws. L’occasion pour le virologue de Sciensano d’évoquer la vaccination en Belgique. Selon l’expert, « les vaccins font exactement ce à quoi nous nous attendions ».

« Ils protègent raisonnablement bien contre l’infection, beaucoup mieux contre l’hospitalisation et contre l’admission aux soins intensifs. Mais la protection n’est pas à 100 pour cent. Cela signifie qu’il arrive parfois que des personnes tombent gravement malades, malgré la vaccination », a-t-il déclaré dans des propos relayés par nos confrères de Sudinfo.

Un Noël légèrement adapté

Une question a également été posée sur la fin d’année : pourrons-nous fêter Noël normalement ? Steven Van Gucht répond sans langue de bois : « Cela dépendra des chiffres. Les personnes dont la santé est fragile et qui fêteront Noël et le Nouvel An devront également faire l’objet d’une attention particulière. »

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus en Belgique ajoute que « peut-être que nous devrons nous adapter un peu à cela. C’est juste un peu trop tôt pour dire « tout à fait normal », mais ce sera beau et certainement plus beau que l’an dernier ». Une bonne nouvelle donc !