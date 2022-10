Faut-il utiliser un chauffage d’appoint pour faire des économies?

Tous les moyens sont bons pour alléger sa facture de gaz et d’électricité ces dernières semaines. Les conseils se multiplient pour permettre aux Belges de dépenser moins d’argent. Ainsi, est-ce une bonne idée de se chauffer avec un chauffage d’appoint ? Metro répond à vos questions.

Avec le coût actuel de l’énergie, chacun est à la recherche de la moindre astuce pour réduire sa facture. Certains Belges décident de se chauffer grâce à un chauffage d’appoint. Le constat se vérifie d’ailleurs dans les rayons des magasins, qui sont assez vides pour ce type de produits, si pas en rupture de stock.

Une utilisation limitée

Et ce n’est pas une si mauvaise idée, si l’on en croit Jean-Philippe Ducart, directeur de la communication de Test Achats, qui s’est confié auprès de nos confrères de la RTBF : « Limiter l’utilisation de ce type de chauffage à la pièce de vie ou à la salle de bains et le garder allumé pendant une période très restreinte : de 15 à 30 minutes. On est aux alentours de 3 à 4 euros pour deux heures pour un appareil avec une puissance de 2000 watts. »

Il souligne aussi qu’utiliser un chauffage d’appoint au pétrole n’est pas une bonne idée, pour des raisons de sécurité plus que pour des raisons économiques. Le directeur du magasin Brico d’Evère Bastien Delecluse explique aux journalistes de la RTBF : « Beaucoup de clients changent leurs habitudes en matière de chauffage. Ils ont par exemple des panneaux solaires et utilisent les chauffages électriques au lieu de leur chauffage au gaz. »

Bien aérer son habitation

Pour rappel, il est conseillé, même en hiver, d’ouvrir en grand les fenêtres au moins 10 minutes le matin, même chose le soir. Paradoxalement, le fait de faire entrer de l’air froid dans votre logement va vous permettre de faire des économies. La raison est plutôt simple. Dans une pièce fermée, l’air est plus humide. Résultat : il met plus de temps à être chauffé. À l’inverse, dans une pièce qui a été aérée, l’air est sec et pur. Il met beaucoup moins de temps à chauffer.