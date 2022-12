Faut-il craindre de nouveaux débordements si le Maroc se qualifie?

Les images des débordements et du saccage de « supporters » marocains à Bruxelles mais aussi à Anvers et à Liège, dimanche après la victoire du Maroc face à la Belgique ont fait le tour du monde. Quatre jours plus tard, le Maroc joue à nouveau. Il affrontera le Canada à 16h et en cas de victoire, il se qualifierait pour les huitièmes de finale de la compétition. Les autorités sont-elles prêtes à éviter un nouveau chaos ?

Le centre de crise activé

Le centre de crise régional de Bruxelles va être activé en marge des rencontres de la Belgique et du Maroc prévues ce jeudi à 16h00, a indiqué ce matin la zone de police Bruxelles-Capitales-Ixelles. Le dispositif tactique de la police a été renforcé à la suite des émeutes survenues dimanche après-midi.

« Il y aura une collaboration avec les autres zones de police de Bruxelles, ainsi que l’appui, si nécessaire de la police fédérale, mais c’est nous qui gérerons la coordination », précise la zone de Bruxelles-Capitales-Ixelles. « Toute cette coordination se fera au centre régional de crise de Bruxelles », ajoute-t-elle.

La Stib prend aussi des mesures

Du côté de la Stib aussi, des mesures seront prises en cas de force majeure, comme ce fut le cas dimanche dernier. « C’est une décision qui doit venir de la police. Si elle nous dit d’arrêter la circulation entre telle et telle zone, on le fera. Mais cela doit se faire par ordre de la police. Nous ne prenons pas la décision par nous-mêmes », explique-t-on au sein de l’entreprise de transport en commun bruxelloise.

Les commerçants inquiets

Les commerçants qui se trouvent le long du boulevard Lemonnier craignent évidemment de nouveau débordements. Dimanche, des policiers avaient encerclé les casseurs dans un périmètre bien précis pour éviter toute intrusion aux Plaisirs d’Hiver et dans le haut de la ville. Un commerçant du quartier regrette ce choix. « Les commerçants du bas de la ville se sont retrouvés isolés avec les casseurs qui avaient tout le loisir de s’en prendre au mobilier urbain, aux voitures et aux établissements », confie-t-il à la DH. « Tout ce qu’on demande, c’est d’avoir une présence policière bien visible pour empêcher tout trouble à l’ordre public », ajoute-t-il.

Des boutiques fermées

Certains commerçants ne prendront aucun risque. Ils fermeront leur boutique et baisseront les volets ce jeudi après-midi. « Personnellement, je suis partisan d’une fermeture totale des commerces ce jeudi pour poser un acte fort », a déclaré Nour Eddine Layachi, président de l’association des commerçants du boulevard Lemonnier, même si « économiquement, cela n’arrange évidemment pas les commerçants ».

