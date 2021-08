Faudra-t-il porter le masque dans les écoles à la rentrée? Des différences entre la Wallonie et Bruxelles

Les règles sanitaires pour la rentrée scolaire vont différer selon les Régions : si le port du masque sera assoupli en Wallonie, ce ne sera pas le cas en Région Bruxelloise, annonce mardi dans un communiqué la ministre francophone de l’Éducation, Caroline Désir.

Une approche différente en Wallonie et à Bruxelles

L’approche différenciée est justifiée par les taux de vaccination inférieurs à Bruxelles par rapport à la Wallonie ainsi que par le nombre plus élevé d’infections par le coronavirus dans la capitale que dans le sud du pays.

En effet, 80% des Wallons et Wallonnes de plus de 18 ans ont reçu une première dose de vaccin, contre 63% à Bruxelles. L'écart se creuse encore davantage pour les 12-17 ans, avec 53% qui ont reçu une première injection en Wallonie, pour seulement 20% à Bruxelles. La situation épidémiologique n'est également pas la même : la région bruxelloise compte 451 cas pour 100.000 habitants, contre une incidence de 160 infections pour 100.000 personnes en Wallonie, souligne le communiqué de Caroline Désir. C'est pourquoi il a été décidé d'appliquer des normes différentes pour le port du masque.

Pas de masque pour les élèves

À la rentrée, les élèves de l'enseignement fondamental ne seront jamais obligés de porter un masque, qu'ils soient à Bruxelles ou en Wallonie. Les membres du personnel dans les écoles wallonnes bénéficieront, eux, d'un assouplissement : le masque ne devra être porté à l'intérieur que lors de tout contact ayant lieu lorsqu'ils sont en mouvement ou en dehors de la classe (lorsqu'ils se déplacent dans la classe, dans les couloirs ou lors du temps passé dans leur salle réservée en dehors de la consommation des repas, par exemple). Il s'agit des mêmes règles que celles appliquées dans l'horeca.

A Bruxelles, cependant, le masque restera obligatoire à l'intérieur pour les adultes lors de tout contact avec des adultes comme avec des enfants dans l'enseignement primaire et seulement lors des contacts entre adultes dans l'enseignement maternel.

Dans l’enseignement secondaire

Dans l'enseignement secondaire, les élèves et le corps professoral pourront laisser tomber le masque en Wallonie une fois assis, à l'instar des règles qui prévalent dans l'horeca. Une fois installés pour les leçons, le masque pourra ainsi être rangé. La protection faciale restera obligatoire à l'intérieur pour tous les adultes et les élèves à Bruxelles, lors de tout contact, même en cours.

Des mesures valables jusqu’à la fin du mois de septembre

Tant à Bruxelles qu'en Wallonie, une attention particulière devra être portée à la ventilation des locaux. La ministre de l'Éducation préconise de solliciter une analyse de risques auprès du Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, avec le Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Ces organes pourront mesurer la qualité de l'air dans les écoles et proposer, si nécessaire, des protocoles d'aération plus stricts.

Ces décisions ont été prises après une rencontre entre la ministre Caroline Désir et ses homologues des autres Communautés, ainsi qu'avec les experts sanitaires lundi, et une réunion avec les acteurs de l'enseignement ce mardi. Elles sont valables jusqu'à la fin du mois de septembre et seront évaluées avant cette échéance, assure la ministre dans son communiqué. L'évolution du taux de vaccination sera cruciale pour cette évaluation, prévient-elle.