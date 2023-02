Facture d’énergie: quand votre acompte va-t-il enfin baisser?

Les prix du gaz jouent au yo-yo ces derniers jours. Il y a une semaine, le prix du gaz en Europe avait atteint son niveau le plus bas depuis plus d’un an. Vendredi, sur la principale bourse du gaz d’Amsterdam, le prix du mégawattheure avait grimpé de quelque 10 % pour dépasser 67 €, en raison de la froideur de l’hiver, qui oblige les gens à se chauffer davantage.

Des prix cinq fois moins élevés

Néanmoins, on est toutefois encore loin du pic de l’année dernière. Lorsque la Russie avait largement fermé le robinet du gaz l’été dernier, le prix du gaz était alors passé à près de 350 € par mégawattheure.

Pourtant, cette baisse du prix du gaz tarde à se faire ressentir sur les factures des citoyens qui ont un contrat variable. Mais bonne nouvelle, à condition que les prix se stabilisent, les factures d’acompte devraient enfin baisser.

Quand les factures vont-elles baisser ?

Tout dépend du type de contrat variable que vous avez. Certains seront mieux lotis que d’autres. Si vous avez un contrat variable indexé mensuellement, vous pouvez espérer une baisse de votre facture d’acompte dès le mois prochain. Les autres, ceux qui ont un contrat indexé trimestriellement, devront être plus patients. Si les prix restent stables, l’effet sur leur facture se verra seulement après le premier trimestre, c’est-à-dire à partir du mois d’avril.

Bientôt le retour des contrats fixes ?

Il y a quelques semaines, Luminus était le premier fournisseur à de nouveau proposer un contrat fixe. Malheureusement pour les consommateurs à la recherche de sécurité, les autres fournisseurs n’ont pas encore suivi le mouvement. Une situation que regrette Test Achats.

« Nous pensons qu’il est grand temps que les fournisseurs proposent à nouveau des tarifs fixes. Aujourd’hui, les consommateurs dépendent principalement des taux variables, bien qu’une majorité préfère la certitude des prix fixes », indique Test Achats.

