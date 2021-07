Enfourchez votre vélo pour adoucir la vie du petit Louca, atteint d’un handicap profond et irréversible

Des parents ont créé une course cycliste pour payer les soins de leur enfant, touché par un lourd handicap.

Louca est un garçon atteint d’Encéphalopathie anoxo ischémique néonatale. Sa famille a créé une Asbl pour lui offrir la meilleure vie possible. Depuis le jour de sa naissance, le petit Louca a subi 22 hospitalisations. Et les soins pour « ce bébé guerrier et invincible » coûtent évidemment beaucoup d’argent.

Ainsi, du 15 au 19 juillet, le CT Antoing et Hainaut Sport ont imaginé quatre parcours pour les cyclistes :

- 90 km pour les costauds avec 999m de dénivelé positif avec les bosses de Frasnes et Ellezelles

- 75 km et 643m de dénivelé positif avec les bosses de Frasnes et Ellezelles

- 50 km relativement accessibles

- 20 km pour les familles et une toute petite bosse

En raison des mesures sanitaires exigées lors de l’élaboration de l’événement il n’y aura pas d’accueil ni de buvette au retour.

Pour les cyclos fédérés la rando fonctionnera selon les plans élaborés par la FFBC. Pour Monsieur et Madame « tout le monde » qui souhaite participer, un simple don pour Louca permettra de recevoir les itinéraires et la flèche à suivre. N’oubliez pas de communiquer votre adresse mail pour recevoir la feuille de route.

Les coordonnées:

ASBL LOUCA, NOTRE COMBAT

BE13 0689 3369 4139

Communication : rando vélo